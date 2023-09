BEKIJK: Liverpool?! Dolle vreugde op het vliegtuig van Union na loting Europa League

De voetbalgoden hebben geluisterd naar de Brusselse smeekbeden, want Liverpool wordt een van de tegenstanders van Union in de groepsfase van de Europa League.

"Dit is misschien wel de gedroomde affiche", zei CEO Philippe Bormans. "Je merkt: dit zijn de matchen die de groep wil spelen."

"Liverpool spreekt echt tot de verbeelding. Dit is de top van de top. Ook voor de supporters is het heel leuk. Iedereen kijkt ernaar uit. De reactie van de spelers toont dat ze hongerig zijn."

"Qua namen is het een geweldige loting, maar gemakkelijk is het zeker niet, daar moeten we niet flauw over doen. Liverpool steekt erbovenuit. De andere ploegen zijn moeilijker om in te schatten."

"Maar wie had gedacht dat Union vorig jaar zijn groep zou winnen met heel wat sterke teams?", aldus Bormans. "We gaan zeker onze kans. Liverpool is de duidelijke favoriet, maar voor de plaatsen eronder gaan we keihard ons best doen."