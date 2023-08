Zorgen om Bagioli en Vervaeke bij Soudal-Quick Step: "Plastic handschoentjes bij het ontbijt"

Andrea Bagioli en Louis Vervaeke verloren gisteren veel tijd. Alarmerend? Toch een beetje, zo blijkt. "Eergisteren hebben ze allebei een heel slechte nacht gehad. En gisteren hebben ze inderdaad afgezien", bekent Klaas Lodewyck voor de start van de zware 6e etappe.

"We hopen dat het vandaag beter zal zijn, maar daar ben je nooit zeker van. We maken ons wel zorgen, al kunnen we niet veel doen."

Toch hebben ze bij Soudal-Quick Step toch maar het zekere voor het onzekere genomen. "We dragen nu plastic handschoentjes bij het ontbijt", verklapt Remco Evenepoel. "En we wassen ook vaker onze handen."

"Het is vervelend, maar we zijn niet alleen. Ik heb nog jongens langs de kant zien staan voor een grote boodschap. Er zijn er nog. Laten we hopen dat het snel voorbij is."