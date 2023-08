Van Bommel: "Barcelona komt naar de Bosuil! Wie had dat een paar jaar geleden gedacht?"

Er zaten er 4 in de trommels, maar met Barcelona heeft Antwerp-coach Mark van Bommel toch één van zijn ex-clubs uit de bus zien komen bij de loting.

"Ik heb met Barcelona nog de Champions League gewonnen. Het is mooi om daar terug te keren, ook al spelen dit seizoen niet in Camp Nou."

"Sjachtar en Porto hebben misschien niet zo'n grote naam, maar dat zijn gewoon ervaren ploegen die al jaren op dit niveau meedraaien."



"Het grote publiek zou bij die 2 namen misschien kunnen zeggen dat dat makkelijk te doen is, maar integendeel. Het zijn heel vervelende ploegen om tegen te spelen."

Of Antwerp kan overwinteren, in de Champions League dan wel de Europa League (als 3e in de groep), daar wil Van Bommel zich niet aan wagen. "Dit is een jonge ploeg. Tegen AEK zijn ze 2 keer heel goed met de situatie omgegaan. Dat moet nu ook gebeuren."

"Het zijn 6 matchen waarin ze een pak ervaring kunnen opdoen op dit niveau. Die nemen ze dan mee voor volgende matchen bij Antwerp en ook hun persoonlijke carrière."

"Eigenlijk mogen we al blij zijn dat we überhaupt mogen meedoen", tempert de Nederlander de verwachtingen. "Barcelona komt straks naar de Bosuil: wie had dat een paar jaar geleden gedacht?"