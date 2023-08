Antwerp bidt voor Toby Alderweireld: "We moeten afwachten, maar het ziet er niet zo goed uit"

Toby Alderweireld heeft de historische kwalificatie van zijn Antwerp meegemaakt vanuit het ziekenhuis. De voormalige Rode Duivel moest na een dik uur naar de kant nadat hij bij een schijnbaar onschuldig luchtduel verkeerd was neergekomen. Het verdict: schouder uit de kom.

De verdediger mist daardoor mogelijk de start van de Champions League-campagne. Alderweireld zal de komende dagen verder onderzocht worden. Bij Antwerp hopen ze dat er geen bijkomende schade is, anders moeten ze hun kapitein mogelijk nog langer missen.

"We moeten de boel bij elkaar lappen", was de eerste reactie van Marc Overmars na de wedstrijd op AEK. "We zullen de komende dagen even moeten bekijken, maar die blessure van Toby ziet er niet zo goed uit."

Ook onze commentator Tom Boudeweel schetst de mogelijke impact van een langdurige blessure van Alderweireld voor Antwerp. "Dat zal gevolgen hebben in de competitie", meent Boudeweel. "Al is er na dit weekend wel een interlandbreak."

"Maar Antwerp heeft sowieso wel een beperkte kern om op drie fronten mee te strijden. Dat lijkt me onmogelijk."