Tom Boudeweel over belang van CL-kwalificatie Antwerp: "Stap om financieel zelfbedruipend te kunnen worden"

Antwerp schreef gisterenavond alweer een nieuwe pagina in zijn geschiedenisboeken. De oudste club van ons land zette ook in terugmatch van de play-off AEK Athene opzij en daardoor stoot ze voor het eerst door naar de groepsfase van de Champions League. "Met hetzelfde succesrecept waarmee ze kampioen zijn geworden", zag radiocommentator Tom Boudeweel.

Antwerp was voorbereid op een hete avond in Griekenland, met temperaturen boven de 30 graden en 30.000 vurige supporters. "Maar het werd niet zo heet zoals ik had verwacht", vertelt Tom Boudeweel in De Ochtend op Radio 1. "Er was geen Bengaals vuur en Athene overrompelde Antwerp niet. Er was gewaarschuwd voor de hel, maar het is de hemel geworden."

Efficiënt en zonder tierlantijntjes

"Als je als nieuwkomer twee keer wint in twee bijna perfecte wedstrijden, dan lijkt me dat zeker verdiend. In de eerste wedstrijd waren er nog toegestane kansen, maar nu op verplaatsing gaven ze bijna niets weg. Een pluim op de hoed van alles en iedereen bij Antwerp."

Antwerp heeft gespeeld zoals een Belgische ploeg moet spelen in de Champions League. Zonder tierlantijntjes en de details beheersen. Het succesrecept waarmee ze kampioen zijn geworden. Tom Boudeweel

"Het heeft gespeeld zoals een Belgische ploeg moet spelen in de Champions League, met een hele kleine foutenmarge, nauwelijks kansen weggegeven en onverzettelijk als een blok. Zonder tierlantijntjes en de details beheersen. Het succesrecept waarmee ze kampioen zijn geworden." "Het gaat ook over efficiëntie, niet enkel achteraan om te verhinderen dat er gescoord kan worden, maar ook vooraan. Janssen heeft in de heenwedstrijd de enige kans binnengeschoten en gisteren waren er 3 en hebben ze 2 doelpunten gemaakt. Veel beter kun je op dit niveau niet doen." Al was het gisteren toch niet helemaal het perfecte plaatje: "Antwerp was in balbezit wel dramatisch, dat zal toch veel beter moeten als ze ook in de groepfase iets willen bereiken."

"Bovendien, vind ik, hebben ze nu wel een heel beperkte kern om op drie fronten mee te strijden. Dat lijkt me onmogelijk. Iedereen moet nu op de toppen van zijn tenen spelen. En als Toby Alderweireld enkele weken out is, dan zal dat ook gevolgen hebben in de competitie. Al is er na dit weekend wel een interlandbreak."

"Voor Alderweireld moet het ook pijnlijk geweest zijn: gekomen naar zijn stad om Champions League naar Antwerp te brengen en wanneer je dan hoort dat je club 0-1 voorstaat en zich op dat moment kwalificeert, zit jij in de ambulance naar het ziekenhuis."

Balikwisha verloste gisteren Antwerp met de 1-2.

De trap naar de hemel

Wat is het belang van de Champions League voor een club als Antwerp? "Dat is nauwelijks in te schatten", weet Boudeweel. "Los van de euforie en los van het prijskaartje voor de bankrekening, kan het qua prestige zeker tellen." "Dit is een trap naar de hemel. Met 8 jaar geleden onderaan de ladder, nog in moeilijkheden. Onderweg: promotie naar eerste klasse, Play-off 1 spelen, een beker winnen, Europa League spelen, een gouden schoen pakken met Refaelov, vorig seizoen de dubbel pakken en dan nu nóg een trap hoger."

Wat ook belangrijk is voor Antwerp: je kan nu echt een meerwaarde maken van je spelers. Dat is het handelshuis van het Belgische voetbal: zelfbedruipend worden. Tom Boudeweel

"Wat ook belangrijk is voor Antwerp: je kan nu echt een meerwaarde maken van je spelers. Zo hebben ze Pacho verkocht voor heel veel geld en daar gaat het toch om. Dat is het handelshuis van clubs in het Belgische voetbal: financieel zelfbedruipend worden.

"Momenteel zijn ze nog te veel afhankelijk van het geld van voorzitter Paul Gheysens. Dat is niet het businessmodel waar je lang op kan teren, zeker als je weet hoeveel geld hij er ondertussen al heeft ingestoken. De laatste trap is dan doorstoten naar de achtste finales van de Champions League."

De top van Antwerp: (zittend) voorzitter Paul Gheysens, daarnaast Marc Overmars en Sven Jacques (rechts met de bril).

En nu? "Genieten"

Ook al volgt de loting van de groep waarin Antwerp terecht komt vanavond pas, toch weet Tom Boudeweel al wat het zal moeten doen: "Genieten en zich amuseren." "Enkel Janssen en Alderweireld hebben wedstrijden op dit niveau gespeeld, voor de rest van de kern is het nieuw. De supporters gaan dat zeker doen. Elk punt is een gewonnen punt." "En als ze hun succesformule blijven handhaven, dan kunnen er nog verrassingen volgen."