Remco Evenepoel: "Wil Cian Uijtdebroeks mijn rode trui? Waarom niet, hé?"

"It's breaking my balls", zei Remco Evenepoel gisteren nog na het zoveelste incident in deze Vuelta. In de 4e etappe, zijn eerste in het rood dit jaar, kon hij meer heisa gelukkig vermijden.

"Alles was in orde. Het was lekker warm en ik heb niets meer gevoeld van mijn val. De dokter heeft het gaatje genaaid, ik ben goed verzorgd en heb goed geslapen. Ik wil er zo weinig mogelijk over stressen."

Evenepoel was op het einde nog goed bij de pinken, wat zowaar resulteerde in een 12e plaats in de sprint. "Je weet nooit dat er een gaatje valt en je een paar seconden verliest."

"We wisten dat de laatste 5 kilometer eentje met veel rotondes was, behoorlijk technisch. Gelukkig heb ik supergoeie en ervaren jongens als Cattaneo en Pedersen aan mijn zijde. Zij hielden mij perfect vooraan."

Evenepoel gaf gisteren al aan zijn rode trui eigenlijk door te willen geven, al was dat in de vlakke etappe van vandaag niet mogelijk. Intussen is met Cian Uijtdebroeks al een potentiële overnemer gevonden.

"Wil Cian de trui overnemen? Waarom niet, hé. Als hij dat wil. We kunnen het proberen. Maar eerst moet ik mij op morgen focussen, die etappe nog goed doorkomen."