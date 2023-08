Wannes Van Laer moet Belgische zeiltalenten klaarstomen voor het grote werk

Wannes Van Laer nam in zijn lange zeilcarrière drie keer deel aan de Olympische Spelen in de Laser-klasse. Bij zijn debuut in Londen 2012 eindigde hij als 34e, vier jaar later in Rio behaalde hij met plaats 17 zijn beste resultaat. In Tokio werd hij 27e.

In september ruilt Van Laer de Franstalige zeilbond voor Wind & Watersport Vlaanderen. Daar zal hij de verantwoordelijkheid hebben over de jeugdwerking topsport zeilen, (wind)surfen en kitefoilen.

"Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging en ben heel gemotiveerd om jonge zeilers, surfers en foilers te helpen hun ambities waar te maken. Daarnaast deel ik ook de visie van het topsportbeleid van WWSV, als team zullen we mooie dingen realiseren."

Van Laer moet dus Belgisch talent klaarstomen voor de top. "Daarnaast zal Wannes ook coachen in de ILCA 6 (de klasse van Emma Plasschaert en Eline Verstraelen) en is hij multi-inzetbaar in andere klasses", klinkt het bij Wind & Watersport Vlaanderen.