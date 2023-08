Sam Kerkhofs en Rik Verheye nemen voetbalclub Sporting Hasselt over: "Lijkt een slechte grap, maar is het niet"

"We horen jullie al denken: een Club-supporter en een Anderlecht-supporter die samen een Limburgse club gaan overnemen, dat lijkt het begin van een slechte grap, maar dat is het niet."

"Het hing al een tijdje in de lucht, maar vandaag kunnen we jullie met trots melden dat wij een intentieovereenkomst hebben gesloten om Sporting Hasselt over te nemen", vertellen Verheye en Kerkhofs op sociale media.

Waarom? Het duo neemt de club in de tweede amateurklasse over.

Dat het duo interesse had om de leiding van de club over te nemen, was een publiekelijk geheim.

"Sporting Hasselt kwam enkele maanden geleden al op onze radar. Wij zijn sindsdien alleen maar onder de indruk geraakt van het potentieel van deze mooie club en zijn ons hart verloren in het Stedelijk Sportstadion."



"Met volle goesting engageren wij ons om deze club op een gezonde en duurzame manier verder samen uit te bouwen. We zijn ons bewust van de vele risico’s en onderschatten onze opdracht niet", klinkt het verder in het statement.

"We zullen verder bouwen op de huidige werking en vol inzetten op de lokale verankering in Hasselt. We hopen dat jullie ons, net als het stadsbestuur, met open armen zullen ontvangen en beloven jullie een volledige inkijk te geven in ons avontuur."

"Het seizoen staat voor de deur en er wacht een hoop werk op ons. We hopen de voorwaarden in de intentieovereenkomst snel te vervullen zodat we alles kunnen officialiseren."

"We love you - nooit gedacht dat Rik dit ooit zou zeggen - Sporting (Hasselt)", sluiten ze met een knipoog af.