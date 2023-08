Niet wereldkampioen Tom Pidcock, maar wel Mathias Flückiger pakt de wereldbeker in Andorra

In een zware wedstrijd (regen, koude, een zwaar klimparcours en grote hoogte) haalde Flückiger het met 23 seconden voorsprong op de Fransman Thomas Griot, die in de finale druk was komen zetten. Nog eens 21 seconden later won Pidcock de strijd met de Fransman Jordan Sarrou voor de derde plek. Pidcock, een inwoner van Andorra, had na zijn wereldtitel eerder deze maand een weekje vakantie ingelast.



Eerste Belg Jens Schuermans werd pas 38e, op ruim zeven minuten van de winnaar. Belgisch kampioen Pierre de Froidmont was niet van de partij, hij zit sinds het WK in een dip.

Bij de vrouwen soleerde de Oostenrijkse Mona Mitterwallner naar de zege. De Zwitserse Alessandra Keller, winnares van de shorttrack, werd tweede. Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot moest vrede nemen met een derde plaats.

Tweevoudig olympisch atlete Githa Michiels nam afscheid van de topsport met een 67e plek. Belgisch kampioene Emeline Detilleux, nog niet hersteld van haar valpartij op het WK, kwam niet aan de start.