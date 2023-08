Lionel Taminiaux toont zijn snelle benen in Schaal Sels

De Schaal Sels werd voorafgegaan door een minuut ingetogen stilte na het overlijden van Tijl De Decker. Bij het aanvatten van de 2e ronde reden David van der Poel en Timothy Dupont voor de grote groep uit.

Dan Gardner was in de tegenaanval getrokken op het duo. Door het hoge tempo scheurde het peloton in twee stukken. Dupont en Van der Poel hadden elkaar gevonden en voerden hun voorsprong op tot 50 seconden.

Guilaume Van Keirsbulck trok in de 3e ronde in de tegenaanval. Plots barstte een onweer boven Merksem los. David van der Poel en Timothy Dupont begonnen in de gietende regen aan de 4e ronde en kregen Aaron Van Der Beken, Dries De Bondt en Keegan Hornblow achter zich.

Half koers kregen we een kopgroep met 9 renners. Daar maakten David van der Poel, Dries De Bondt, Julien Vermote, Lionel Taminiaux, Aaron Van Der Beken, George Jackson, Keegan Hornblow, Luke Mudgway en Andreas Goeman deel van uit. Timothy Dupont was voorin weggevallen door pech.

Dries De Bondt trok het tempo op 30 kilometer van de finish op en zorgde ervoor dat de kopgroep helemaal uiteen spatte. Enkel David van der Poel, Lionel Taminiaux, Keegan Hornblow, George Jackson en Julien Vermote slaagden erin naar De Bondt te rijden.

Vermote zette in de laatste ronde nog een aanval op, maar werd op 3 kilometer van de finish gegrepen. In de daaropvolgende sprint haalde Lionel Taminiaux het. Hij volgt Arnaud De Lie op als eindlaureaat van de Schaal Sels.