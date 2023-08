Hermien Peters en Lize Broekx stapje dichter bij Olympische Spelen na winst in halve finales WK

Hermien Peters en Lize Broekx wonnen de 3e en laatste halve finale en zetten daarin met 1'40"36 de op 3 na beste tijd neer van de 9 finalisten.

Daarmee zijn ze op de goede weg om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs volgende zomer. Een plek in de top 6 in de finale op zondag levert hen een olympische deelname op.

In dezelfde discipline bij de mannen moesten Artuur Peters, de broer van Hermien, en Bram Sikkens zich tevreden stellen met een plek in de B-finale (voor plaatsen 10 tot 18), nadat ze als 5e waren geëindigd in hun halve finale.

Om de Spelen van Parijs alsnog te halen, moet het duo begin mei 2024 de zege behalen op de continentale kwalificatieregatta.

Eerder op de dag had Artuur Peters wel al een olympisch ticket gepakt dankzij een 6e plaats in de A-finale van de K1 1.000 meter. Tijdens de vorige Zomerspelen in Tokyo eindige Peters in die discipline op de 10e plaats.