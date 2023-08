Ploegleider ziet "luxeprobleem" bij Jumbo-Visma en wijst "Evenepoel als grootste tegenstander" aan

"Het is onze grote droom om die derde grote ronde op een jaar tijd te winnen. Of dat nu met Primoz of met Jonas is, maakt voor ons niet uit", klonk het bij ploegleider Grischa Niermann.

En om die klus te klaren, liet het niets (of beter: niemand) aan het toeval over. Met zowel Primoz Roglic , de winnaar van de Giro, als Jonas Vingegaard , de winnaar van de Tour, brengt het in Barcelona twee uitgesproken kopmannen aan de start.

Na de Giro en de Tour wil het dit seizoen - met ook eindwinst in de Vuelta - een historische hattrick scoren.

Er zijn hier heel wat toppers aanwezig. Al schatten we Remco nog wat hoger in dan de rest.

Alleen: zijn hun belangen wel verenigbaar?



"Het is een luxeprobleem", legt Niermann uit. "We hoeven er geen doekjes om te winden: ze komen goed overeen, maar willen beiden winnen. Het is aan ons om dat goed te managen."



Het is dan ook niet de eerste rodeo van Jumbo-Visma. Ook vorig jaar begon het duo aan de Tour met een gedeeld kopmanschap. Wat ze eruit geleerd hebben?



"We hebben vooraf goed besproken dat we met twee kopmannen beginnen aan dit avontuur en we zullen daarover ook blijven babbelen met elkaar. Ze zullen het samen moeten doen en zullen zeker niet tegen elkaar rijden."

"Het is simpel: de drie weken zullen uitwijzen wie de betere is", trapt hij nog een laatste open deur in.