Onze man ziet "superchille" Remco Evenepoel voor Vuelta-start: "Hij geniet en fietst met brede glimlach rond"

"Remco maakt een superchille en superontspannen indruk. Gisteren had hij heel veel mediaverplichtingen, die hij allemaal met de glimlach heeft afgewerkt", zag Kristof Meul vanop de 1e rij.

"Evenepoel speelde met zijn cameraatje ook zelf reporter voor zijn docureeks "Rainbow Remco" en interviewde mensen van de organisatie. Hij is heel erg op zijn gemak. Niets wijst op stress en druk."

Ook op de ploegvoorstelling oogde Remco Evenepoel gisterenavond relaxed. "Hij genoot van het applaus en reed met een brede glimlach en wuifhandjes naar het publiek weg."

Een van de redenen waarom Evenepoel zo stressloos aan de Vuelta begint, is zijn wereldtitel tijdrijden.

"Zijn missie van deze zomer is al geslaagd met die wereldtitel in Stirling. Deze Vuelta is een extraatje voor Evenepoel, die hier niet moet winnen, maar wel wil winnen. Die indruk geeft hij."

Onze man ziet ook hoe Evenepoel niet op zoek is naar de spotlights in deze Vuelta. "Remco is iemand die graag de spotlights op zich heeft en daar energie uit haalt. Maar nu merk je daar hij daar niet bewust naar op zoek is."

"Hij wil zijn energie wat sparen, bijleren met het oog op de Tour en beter worden in de loop van deze Vuelta."