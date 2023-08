Corona in de Vuelta: Gerben Thijssen start niet na positieve test en milde symptomen

Gisterenavond klonk Gerben Thijssen nog vol zelfvertrouwen na de ploegenpresentatie in Barcelona.

"Ja, ik zie mezelf een etappe winnen in deze Vuelta. Er zijn 4 à 5 sprintkansen voor een type zoals mij."

Maar die ambities kunnen nu helaas al de prullenmand in.

"Gerben heeft vandaag positief getest op COVID met milde symptomen", meldt zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty. "Hij zal vervangen worden door Simone Petilli."

Een aderlating voor Thijssen en de Belgische formatie. Een waarschuwing voor de andere teams dat corona weer een rol kan spelen.

In de Giro moest onder meer Remco Evenepoel in de roze trui het Giro-toneel verlaten. In de Tour leek het coronaspook helemaal verdreven, maar in Spanje steekt het dus weer de kop op.