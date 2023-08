Win duotickets voor 1/8e finale van Yellow Tigers op EK tegen topland Turkije nu zondag om 17 uur

Zondag nemen de Yellow Tigers het in de 1/8e finale van het EK volleybal op tegen Turkije, nummer 1 van de wereld. Het belooft een heel lastige klus te worden in Paleis 12 in Brussel, maar dat wil niet zeggen dat de Tigers zich op voorhand al gewonnen geven. Op onze kosten gaan kijken? Dat kan, want wij geven 5 duotickets weg. Speel mee en win!