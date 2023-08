Laurens De Plus wil "schade aanrichten": "Maar ik begin weer met een wit blad"

De voorbije dagen scheurde hij rond op een circuit in Catalonië om de ploegentijdrit voor te bereiden. "Het was warm en ongelofelijk lastig, maar ik heb er veel uit geleerd", vertelde Laurens De Plus gisterenavond in Barcelona.

"Ik zat achter Geraint Thomas. Het ging vooruit, ja. Ik denk dat hij in orde is. Zijn voorbereiding was goed, maar hij rijdt voor het eerst sinds lang weer 2 grote rondes. Dan moet je de verwachtingen wat temperen, al stond hij in zijn laatste Giro en Tour op het podium."

"Ook voor mij geldt dit: ik rijd voor het eerst 2 grote rondes in één seizoen. Ik begin dus weer met een leeg blad", zegt De Plus, uitmuntend in de Giro.

"De ontgoocheling (Thomas verloor de roze trui op de voorlaatste dag) heeft lang geduurd. Het was een stevige klop, maar we hebben ons herpakt en dan is de honger nog groter om beter te doen."

"Wij hopen met open vizier te en agressief te koersen. En zelf kijk ik of ik schade kan aanrichten", belooft De Plus.

Kopman Thomas is zelf enthousiast. "Je wil tegen de beste renners koersen en op Pogacar na is iedereen hier."

"Na de Giro was het lastig, maar ik heb 2 weken rust genomen met enkele biertjes. Of vrij veel biertjes. En bij je familie besef je dan wat echt belangrijk is en dan stel je nieuwe doelen zoals deze Vuelta."