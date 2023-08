Kim Gevaert ziet met plezier Bolingo haar prestatie evenaren: "Voor Parijs kan ze nog groeien"

Dolgelukkig was Kim Gevaert na haar finale op de 100m in Osaka in Japan in 2007. Een gezicht waar ongeloof uit sprak. "Ik, vijfde in de WK-finale van de 100m?"

Dat gevoel kwam een beetje terug toen Gevaert woensdag Cynthia Bolingo die prestatie zag evenaren tijdens de finale van de 400m.

"Alle emoties en stress kwamen even terug toen ik haar zag staan inderdaad", zegt Gevaert in De Ochtend op Radio 1. "Cynthia mag enorm trots zijn. Top vijf halen op het WK is heel knap."

"Baan twee is ook niet de beste baan om een finale te lopen, dus was het afwachten. Ook omdat haar voorbereiding wat verstoord was en er natuurlijk vermoeidheid meespeelt in zo een finale."

Gevaert zag hoe Bolingo goed had ingedeeld en op het einde van haar 400m zelfs nog wat kon versnellen. "Vooraf had ze aangegeven dat ze vooral wou genieten. Vaak zie je dat het met zo een ingesteldheid dan net wat beter gaat."

No stress.