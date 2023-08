Cynthia Bolingo snelt naar de 5e plaats in de WK-finale 400 meter

In de halve finales was Cynthia Bolingo voor het eerst in haar carrière onder de 50 seconden gedoken. Een mijlpaal in de carrière van de 30-jarige, maar ook een mijlpaal in de Belgische atletiek.



De finale moest Bolingo lopen in de niet al te gunstige baan 2. Desondanks draaide ze sterk mee met de subtoppers en kon ze op het einde nog versnellen en zo de sterke Nederlandse Lieke Klaver op de finish net passeren. Met 50"33 bleef ze een beetje boven haar kersverse Belgische record.



Het resultaat: een 5e plaats, een evenaring van de prestatie van Kim Gevaert, die in 2007 op de 100 meter de beste prestatie voor een Belgische vrouw in een loopnummer had neergezet.

Met deze finale is het WK van Bolingo nog niet afgelopen. In het slotweekend heeft ze nog een afspraak met de Belgian Cheetahs op de 4x400 meter. Hopelijk laat het lichaam van de blessuregevoelige Bolingo haar niet in de steek.