KBVB legt coaches Thomas Vermaelen (U20) en Sébastien Pocognoli (U18) vast

De Belgische voetbalbond is al een tijdje bezig met een hervorming van de jeugdwerking. De voorbije weken werd er afscheid genomen van Jacky Mathijssen (beloften) en Thierry Siquet (U19).

Twee ex-Rode Duivels weten alvast wat hun opdracht wordt. Sébastien Pocognoli (13 caps bij de nationale ploeg) wordt hoofdcoach van de U18 en krijgt Thomas Vermaelen als zijn assistent. Pocognoli heeft ervaring opgedaan bij de beloften van Union en de U18 van Genk.



Vermaelen heeft ook een taak als hoofdcoach gekregen: hij neemt de U20 onder zijn hoede. De 85-voudige international was een tijdje assistent onder Roberto Martinez.

Wesley Sonck en Eric Van Meir maken de overstap naar de Rode Duivels onder 19 jaar.

"We zijn blij dat we met Sébastien en Thomas talent van eigen bodem in onze staf kunnen verwelkomen", reageert Jelle Schelstraete, operationeel directeur van de Belgische voetbalbond.

"Ze speelden zelf voor verschillende nationale jeugdploegen, en maakten deel uit van de ploeg die een historische halve finale speelde op de Olympische spelen van Peking in 2008."

"Ondertussen hebben ze ook allebei hun potentieel als coach bewezen. Ze vormen dus het perfecte duo om de Rode Duivels van de toekomst voor te bereiden.”​