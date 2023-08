Stuurloze fietsen, muggenbeten en een 800 meter-race: de angsten van Bavo en Maarten op het WK atletiek

Onze vliegende reporter Bavo Mortier houdt samen met Maarten Vangramberen een dagboek bij op het WK atletiek. Op dag drie vertelt het duo over hun verschillende angsten en obstakels in Boedapest. Zo kwam Maarten bijna ten val door een stuurloze fiets, vreest Bavo de mediarace en wordt iedereen in Hongarije massaal door muggen aangevallen. "Beter Deet dan zweet", kregen ze alvast een tip van Rani Rosius.