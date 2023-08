Manchester United en Mason Greenwood gaan definitief uit elkaar: "Beste beslissing voor beide partijen"

Mason Greenwood (21) is geen speler meer van Manchester United. Dat heeft de club via een statement op de website bekendgemaakt, waarin het de resultaten van een intern onderzoek naar Greenwood bekendmaakt. De Engelse aanvaller werd vorig jaar beschuldigd van verkrachting en geweldpleging, maar is na een jaar buiten vervolging gesteld. Zijn contract liep nog tot 2025, maar is in onderling overleg ontbonden.