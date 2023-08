Wereldkampioen Francesco Bagnaia is het hele weekend ongenaakbaar in Oostenrijk

Er viel niet veel te doen aan Francesco Bagnaia dit weekend. Voor de 3e keer dit seizoen was hij zowel de beste in de kwalificaties, de sprintrace als de wedstrijd.

Bagnaia leidde in Oostenrijk met zijn Ducati van start tot finish. KTM was op zijn thuiscircuit blij met de 2e plaats van Brad Binder. Marco Bezzecchi legde beslag op de laatste podiumplaats.



Voor Bagnaia is het de 50e keer dat hij het podium mag bestijgen in de MotoGP. In de WK-stand heeft hij nu 62 punten voorsprong op Jorge Martin, die vandaag slechts 7e werd na een straf die hij had opgelopen in de sprintrace.