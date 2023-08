Tragisch nieuws, enkele uren na winnende WK-goal: Spaanse Olga Carmona verliest vader

"De Spaanse voetbalbond betreurt ten zeerste het overlijden van de vader van Olga Carmona. De speelster heeft het trieste nieuws vernomen na de WK-finale", schrijft de Spaanse federatie in een persmededeling.



"We betuigen Olga en haar familie onze innige deelneming in deze tijd van diep verdriet. We houden van je, Olga, je bent de geschiedenis van het Spaanse voetbal."

Enkele uren eerder had de 23-jarige Carmona Spanje nog naar het voetbalzenit getrapt. Haar doelpunt in minuut 29 zorgde voor een eerste Spaanse wereldtitel ooit in het vrouwenvoetbal.

Bij haar doelpunt toonde ze op haar ondershirt een boodschap met de tekst "Merchi", wat naar verluidt een eerbetoon was voor de overleden moeder van haar beste vriendin.