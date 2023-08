Openhartige Britt Herbots laat tranen de vrije loop: "Zou echt alles doen voor Yellow Tigers"

Een leidster op en naast het veld: ook tegen Slovenië was aanvalster Britt Herbots weer van cruciaal belang voor de Yellow Tigers. Na de partij sprak Herbots openhartig met Sportweekend, over haar rol binnen de ploeg en over de heisa van de voorbije maanden. "Het is niet altijd even gemakkelijk geweest."

De Yellow Tigers zijn met een twee op twee uitstekend begonnen aan het EK volleybal. Een knap staaltje van mentale weerbaarheid, na de heisa van de voorbije maanden rond (voormalig) bondscoach Gert Vande Broek. De verpersoonlijking van die mentale weerbaarheid is Britt Herbots. De aanvalsleidster - een soort vleesgeworden grinta - gaat steeds voorop in de strijd en is met haar scorend vermogen van vitaal belang voor de Tigers.

Sportweekend sprak met de Belgische sterspeelster. En die toonde zich opvallend openhartig. "Wie is Britt Herbots? Ik ben iemand die alles, maar dan ook alles zou doen voor de nationale ploeg." "Het is niet altijd even gemakkelijk geweest, zeker niet de afgelopen periode", vertelt Herbots met brekende stem. "Maar ik ben gewoon zo trots op waar we nu staan en op heel de ploeg. Daar zou ik alles voor over hebben."

Je moet elke dag een beetje op de tippen van je tenen lopen. Maar je wil voor alles en iedereen je uiterste best doen. Britt Herbots

De tranen vloeien, de decompressie na een lastige periode is enorm. "Je moet elke dag een beetje op de tippen van je tenen lopen. Maar je wil voor alles en iedereen je uiterste best doen."

"Er wordt steeds wat extra druk gelegd, en dat is echt oké, ik kan daar wel mee om. Het knapste aan deze ploeg is gewoon hoe ons kleine Belgenlandje zulke veertien spelers kan vinden die zo hard voor elkaar vechten. Wie dan de ster is, dat maakt echt niet uit."

"Pas toch maar op voor die Tigers"