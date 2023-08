Femke Bol en Sifan Hassan vallen met het goud in zicht: "Ik ben dus toch geen machine"

Femke Bol moest het in de laatste rechte lijn van de gemengde estafette 4x400 meter opnemen tegen de Amerikaanse Holmes. Het was een strijd van hard tegen onzacht, maar op het moment supreme struikelde de Nederlandse.



"Ik weet niet wat er gebeurd is", zei Bol achteraf bij de collega's van de NOS. "Ik wilde graag, maar mijn benen wilden niet mee."

"Ik heb dat al vaker gehad, maar meestal kan ik het dan nog herstellen. Alleen vandaag niet."

"Ik heb nog gekropen voor de 3e plaats, maar ik had het stokje laten vallen, dus dat telde niet."

Bol was achteraf vooral gefrustreerd, omdat haar lichaam haar in de steek liet. "Ik snap niet waarom ik de benen niet had, terwijl ik 's ochtends heel makkelijk liep."

"De mensen denken soms dat ik een machine ben, nu laat ik zien dat ik dat niet ben. Alleen liet ik dat liever niet zien op een WK."