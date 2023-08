Gemengde estafetteploeg eindigt 5e, dramatische avond voor Nederland

Voor Nederland wordt de eerste dag op het WK atletiek er één om snel te vergeten. Sifan Hassan leek op de 10.000 meter op weg naar goud, maar in de laatste rechte lijn ging het helemaal fout voor de Nederlandse.



In een pittige sprint met Gudaf Tsegay ging ze met de finish in zicht vol onderuit. Tsegay nam het cadeau dankbaar aan, wereldrecordhoudster Letesenbet Gidey en Ejgayehu Taye maakten het Ethiopische podium compleet.

Alsof de duivel ermee gemoeid was overkwam Nederland hetzelfde in de finale van de 4x400 meter. Femke Bol moest in de laatste rechte lijn alles uit de kast halen om de Amerikaanse Alexis Holmes af te houden en ging op haar beurt plat op haar buik.

De VS profiteerde en triomfeerde in 3'08"80, een wereldrecord in deze nog relatief jonge atletiekdiscipline. Bol krabbelde nog overeind om als derde te finishen, maar de Nederlandse had de stok laten vallen en dus werd het team gediskwalificeerd.

Groot-Brittannië pakte het zilver, Tsjechië kreeg het brons in de schoot geworpen. De Belgische ploeg werd na Frankrijk vijfde in 3'13"83 en daarmee evenaart het team de prestatie van de Olympische Spelen in Tokio.