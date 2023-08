Van Noor Vidts tot het jonge geweld: naar welke Belgen moeten we uitkijken op het WK atletiek?

Het startschot van het WK atletiek in Boedapest weerklinkt morgen. De Belgische selectie lijkt met het wegvallen van Nafi Thiam onthoofd, maar ons commentaarsduo David Naert en Eline Berings zien in nog andere landgenoten Belgische atletiekhoop.

"Voor de Belgen in het algemeen wordt het een moeilijk WK", begint David Naert zijn overzicht op minder positieve noot. "Zeker nu met Nafi Thiam de grootste blikvanger en de grootste kandidate op een medaille in de Belgische selectie wegvalt." "Toch zal de zevenkamp nog altijd interessant genoeg zijn", vervolgt Eline Berings. "Met Noor Vidts die nu een plaats opschuift in de rangorde."

Podium voor Noor Vidts?

En dan komen we meteen bij de eerste landgenote waarnaar uitgekeken mag worden. "Noor Vidts zal op de top van haar kunnen moeten presteren om het podium te halen", schat David Naert haar kansen in. Op de zevenkamp lijkt het goud nu al in kannen en kruiken voor de Amerikaanse ster Anna Hall. "Naast Thiam en Hall, heb je nog een paar goeie."

In totaal heeft Vidts 5 concurrenten die meestrijden om het zilver en het brons. Eline Berings

"Anouk Vetter staat er meestal ook op zulke momenten en Katarina Johnson-Thompson is er ook weer bij na haar achillespeesblessure."

"En dan heb je met Schäfer, Dokter en Vanninen in totaal 5 concurrenten die meestrijden om het zilver en het brons", vervolledigt Berings.

"Noor is een beetje een vraagteken", vervolgt ze. "Ze groeit wel toe naar het WK. Ze heeft nog wat marge, maar ik denk wel dat we de beste Vidts gaan zien en verwacht dat ze rond de 6300/6400 punten zal sprokkelen."

"Mentaal is ze ook heel relaxed", weet Naert. "Ze legt zichzelf geen druk op en dat speelt ook in haar voordeel."

Noor Vidts aan het speerwerpen op het vorige WK.

De Belgian Tornado's: nieuwe verrassing?

Aangezien Bashir Abdi (marathon), die ook een bijna zekere medaillekans is voor de Belgen, ook niet aanwezig is op het WK (ander programma), kijken Naert en Berings voor nog een waterkans op medailles naar de Belgian Tornado's. "Het goede nieuws bij de 4x400 m-estafetteploeg is dat het in de breedte met Alexander Doom, Dylan Borlée en Robin Vanderbemden goed zit en dan is er nog Florent Mabille die plots boven water komt", legt Naert uit. "Alleen is de tweeling het eeuwige probleem. Jonathan Borlée was onlangs alweer geblesseerd en bij Kevin Borlée is het niet duidelijk hoe het ermee is en die heb je wel nodig om het af te maken naar een medaille toe."

De tijden dat Jonathan en Kevin de sterkhouders waren, zijn voorbij. Eline Berings

Eline Berings schat de kansen van de Tornado's minder in: "Als ik heel eerlijk ben, heb ik bij de mannen al een paar jaar het gevoel dat het voorbij is. Jonathan heeft het al 4 jaar moeilijk, ook Kevin loopt individueel die topchrono's niet meer. De tijden dat ze echt de sterkhouders waren, zijn voorbij."

"Op de één of andere miraculeuze manier, wanneer hij die stok vast heeft, slaagt hij er wel in om de tijden te lopen die het verschil maken. Dus sluit ze nooit uit, want ze slagen er toch telkens weer om te verrassen en misschien doen ze dat ook nu weer, wie weet?"

De Belgian Tornado's werden wereldkampioen op de 4x400 m indoor in Belgrado.

Finalekansen voor de Belgian Cheetahs?

Ook bij de Belgian Cheetahs ziet David Naert een breed uitgestrekte kern: "Met Cynthia Bolingo hebben ze in tegenstelling tot de mannen wel een echte sterkhoudster. Aangevuld met Hanne Claes, Camille Laus en Naomi Van den Broeck hebben ze een interessante ploeg. Finale lijkt mij niet uitgesloten." Die namen klinken als muziek in de oren van Eline Berings: "Op papier zijn ze beter dan de Belgian Tornado's, toch als je de ranglijsten bekijkt. Al is dat misschien te makkelijk om daarvan uit te gaan. Toch geloof ik dat ze hun beste kampioenschap tot nu toe kunnen lopen." "De mannen en de vrouwen komen qua niveau steeds dicht naar elkaar toe, dat is interessant. Al moeten ze internationaal wel nog opboksen tegen landen die nog buiten categorie zijn: VS, Nederland, Polen, ..." "Ook op de individuele nummers is het uitkijken naar wat Hanne Claes en Cynthia Bolingo kunnen."

De Belgian Cheetahs.

De kampnummers met Herman, Broeders en Carmoy

Als eerste raakpunt bij de kampnummers tikken onze commentatoren Timothy Herman in het speerwerpen aan: "Bij hem moeten we ons niet blindstaren op die gegooide 87 meter in de Keniaanse ijle lucht, dat was uitzonderlijk. Nu gooit hij 80, op een goede dag kan hij 83/84 meter halen en daarmee haalt hij een finale, meer ook niet. Al zou dat al prachtig zijn."

"Ook Ben Broeders (polsstok) is een eeuwig vraagteken in het polsstokspringen, het wordt eens tijd dat hij een finale haalt", stelt Naert. "Zijn trainer wist me te vertellen dat ze op snelheid hebben gewerkt en met nieuwe, langere stokken werken", weet Berings. "Dat verklaart de wisselvalligheid dit seizoen. Hopelijk heeft Ben dit kampioenschap geen last van zijn stresskwaaltjes."

Het wordt tijd dat Ben Broeders eens een finale haalt. David Naert

"En ik heb ook Thomas Carmoy (hoogspringen) opgeschreven", oppert Naert. "Omdat hij zo complexloos oogt en regelmatig is." Eline Berings stemt in: "Ook een potentiële finalist. Hij zit nu nog in een grijze zone met veel concurrentie, mits nog enkele centimeters erbij, is hij daar vanaf." En voorts tipt Berings nog Philip Milanov als outsider in het discuswerpen: "Ik ben blij om hem terug te zien. Hij kan zich wel naar een finale werpen."

Ben Broeders.

Het jong geweld

Naast Bolingo en Claes kijken onze commentatoren naar de aanstormende generatie Belgen op de loopnummers: "Op de 1.500 meter met Ruben Verheyden, Ismael Debjani en Jochem Vermeulen, zie ik minstens één van de drie, even goed alle drie, naar de halve finale gaan." "Ook de regerende Europese beloftekampioene op de 200 m, Delphine Nkansa, staat in fluo aangeduid. Natuurlijk ook Rani Rosius, niet ideaal om 6/7 weken aan de kant te staan en dan meteen een WK te lopen, dus dat valt af te wachten. En bij het polsstokspringen denk ik ook nog aan de beloftevolle Elien Vekemans", besluit Eline Berings.