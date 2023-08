Voor Lorenzo Staelens was transfer "een beetje de hel": "Applaus van eigen fans toen ik penalty miste"

"In een bekermatch tegen Standard kreeg ik een penalty bij een 1-0-achterstand. Ze floten me uit en toen ik miste, was er applaus op de tribunes."

"De Club-fans wilden mij niet meer in hun ploeg. Bij elke baltoets was er een fluitconcert."

"Ik speelde nog voor Club, maar had al getekend voor Anderlecht. Dat was een beetje de hel."

"Het probleem was dat die transfer half april al bekendgemaakt was en dat ik daarna nog een 10-tal wedstrijden met Club moest spelen", rakelt Staelens op.

25 jaar geleden stapte Lorenzo Staelens (59) over van Club Brugge naar aartsrivaal Anderlecht. Die transfer verliep niet zonder slag of stoot, zo herinnert Staelens zich nog maar al te goed.

"Bij RSCA scoorde ik in mijn eerste match en was ik vertrokken. Zo werd ik snel opgenomen door de fans en heb ik er nog 2 mooie jaren gehad."

"We moesten nog met Club naar Anderlecht en die dag waren we al kampioen geworden door een nederlaag van een ander team."

Staelens nam zijn plekje toch weer in, maar was verbrand voor de Brugse aanhang.

"Vroeger was het zelfs een beetje verraad"

Tijden veranderen, maar een wissel tussen rivalen ligt bij de aanhang nog altijd zwaar op de maag. "Maar iedereen kiest voor zijn eigen toekomst en carrière", legt Staelens uit. "En deze sport is ook veranderd."

"In het voetbal is dat tegenwoordig normaal, vroeger was het delicater. Je tekende ergens voor 5 jaar en je was als het ware verplicht om dat contract uit te doen. Nu kan je na een jaar al weg."

"Vroeger was het zelfs een beetje verraad en als je als titularis weggaat, zoals ik bij Club was, dan doet het extra pijn."

Staelens begrijpt echter volmondig waarom Rits nu naar Neerpede zal pendelen. "Hij was na dit seizoen einde contract bij Club en kon voor enkele jaren tekenen bij Anderlecht. Daar hoef je geen tekening bij te maken."

"Of Club hem te makkelijk laat gaan? Er is een nieuwe trainer die misschien andere prioriteiten heeft en Rits wil niet als 17e of 18e man gebruikt worden."

"Dat moet je ook begrijpen. Bij Anderlecht heeft hij meer zekerheid en voor hen is het een goeie transfer."