Peter Vandenbempt: "Heel straf van Union en niet al te straf tegelijk"

Op maandag legt Peter Vandenbempt de voorbije Jupiler Pro League-speeldag neer. Deze week heeft hij het over hoe Union presteert zonder echt getest te worden, een Standard dat zonder versterking zijn doelstellingen moet aanpassen en Brian Riemer die zijn ploeg beter moet laten voetballen. "Met wat minder meeval had de 6 op 9 even goed 2 op 9 kunnen zijn."

"Pas half september zullen we de echte waarde van Union kennen"

Dat Union staat te pronken met 9 op 9 is tegelijk heel straf en ook niet al te straf. Ze zijn tot nu toe nog niet echt getest, ze mochten 3 keer speler tegen een zwakke tegenstander. Al was Marc Brys tevreden en hield hij er een goed gevoel aan over. Hij is daarmee de enige bij OH Leuven, denk ik. Je kan dan ook zeggen dat die tegenstanders slecht waren omdat Union ze slecht liet spelen door hun hoge pressing en tempo. Maar die ploegen, Standard en Anderlecht, gaven ook in de andere wedstrijden nog geen blijk van grote vorm. Tegelijkertijd is wat Union doet ook heel straf, aangezien er al een buslading sleutelspelers is vertrokken. Deze week nog Lynen en Nieuwkoop, zeker die laatste was toch heel belangrijk.

Blessin is de eerste om zich niet te laten verblinden door de 9 op 9. Peter Vandenbempt

Coach Alexander Blessin doet zelfs beter dan zijn voorgangers Geraerts en Mazzu, die begonnen met 4 op 9 en 6 op 9. Al is de Duitser de eerste om zich niet te laten verblinden door de 9 op 9. Blessin weet dat er nog spelers met een meerwaarde bij moeten komen om bovenaan mee te doen tot het einde. Union speelde zaterdag niet zijn beste wedstrijd, dat deden ze in de 2 vorige wedstrijden bepaalde periodes wel. We zullen pas half september hun echte waarde kennen. Dan zullen ze met Antwerp en Genk tegen betere tegenstanders gespeeld hebben en Europese voorrondes afgelegd hebben.

"Het voetbal dat Hoefkens ziet staat mijlenver van wat hij voor ogen heeft"

In de Waalse derby hebben de supporters zich gedragen, dat is al een hele prestatie. Op voorhand heerste er toch grote ongerustheid omwille van de matige start van beide ploegen. Op het veld was de wedstrijd een heel mager beestje. Pover voetbal, nauwelijks kansen en zwakke spitsen, dan heb je alles bij elkaar een logisch gelijkspel. Al kan ik me wel voorstellen dat Standard misnoegd is om die strafschop. Carl Hoefkens is niet te benijden. Hij heeft de blamage van de eerste start met 0 op 9 in 70 jaar wel kunnen vermijden, net als een altijd pijnlijke nederlaag tegen grote rivaal Charleroi.

Standard mag niet van de trainer verlangen dat hij met deze ploeg de top 6 haalt. Peter Vandenbempt

Het voetbal van Standard was zo zwak, ze moesten bijna de hele wedstrijd ondergaan tegen een toch ook zwak Charleroi. Het middenveld mist, met uitzondering van Price, kwaliteit aan de bal. Het voetbal dat Hoefkens ziet staat mijlenver van wat hij voor ogen heeft en bij Club Brugge, met een andere ploeg met andere kwaliteiten weliswaar, liet zien. De vraag is of de eigenaars nog goede spelers willen halen, het budget is beperkt voor Standard. Al hebben die mensen ook andere clubs en hebben ze daarmee wel nog dure spelers gehaald. Dat is geen probleem, maar dan moet je de Standard-fans niets wijsmaken. Ze moeten bij Standard de doelstellingen duidelijk maken en niet van de trainer verlangen dat hij de top 6 haalt. Dat is met deze ploeg gewoon niet mogelijk.

Zelfs met deze ploeg moet Anderlecht beter kunnen voetballen

Ik begrijp niets van Riemer zijn uitspraken over het veld van Sint-Truiden. Er zijn veel problemen in het Belgisch voetbal, maar de velden zijn er daar niet echt een van. Anderlecht speelde vorig jaar zijn beste wedstrijd onder Mazzu op dat veld en ook de tegenstander bracht er gisteren voor de rust echt goed voetbal. Riemer heeft geluk dat STVV geen goede spits heeft, anders was het misschien een nederlaag geweest. Hij heeft het over standaarden. Dan zeg ik dat die er ook moeten komen voor het voetbal van zijn ploeg, dat was op Stayen gewoon slecht. De coach was tevreden met de strijd in de tweede helft en hoe ze alles bij elkaar makkelijk overeind bleven en dat is logisch. Het woord "briljant" zou ik er echter niet voor gebruiken.

Riemer heeft het over standaarden, die moeten er dan ook komen voor het voetbal van zijn ploeg. Peter Vandenbempt

De coach heeft wel gelijk dat het belangrijk is om mee te zijn met het peloton. Ook dat hij zegt dat zijn ploeg later goed zal zijn begrijp ik. Al zegt hij daarbij wel "over een paar maanden", dat is nog heel erg lang. Het elftal dat dan zal spelen zal erg verschillend zijn. Nieuwe spelers moeten nog komen of zijn toegekomen, maar moeten nog ingepast worden. Er is dus werk voor de boeg. Ze zitten nog in een proces, om dat verboden woord bij Anderlecht nog eens te gebruiken. In afwachting is het zaak bovenin mee te draaien en punten te pakken. Zelfs met deze ploeg moet er echt beter gevoetbald kunnen worden. Er is toch een voorbereiding geweest van 7 of 8 weken? Het moet minder paniekerig, met meer structuur en iets dominanter. Zoals in de eerste helft tegen Antwerp. Ze moeten ook de ruimtes beter benutten, meer juiste keuzes maken en zo verder. Er moet toch een ondergrens zijn? Met wat minder meeval had de 6 op 9 even goed 2 op 9 kunnen zijn. Dan zag zelfs voor de optimistische Riemer de wereld er vandaag toch een beetje anders uit.