Riemer niet te spreken over "versleten kunstgrasveld" van STVV: "Moeten standaardnormen komen in België"

"Als je goed voetbal wilt zien, dan moet je hogere eisen stellen aan de velden. Een klein speelterrein en een ellendig veld is niet ideaal voor goed voetbal."

"Hier is het een kunstgrasveld, dat is geen probleem. Maar het is volledig versleten, de kwaliteit is bijzonder laag", vindt de T1 van RSCA.

"Ik hoop dat er in het Belgisch voetbal standaardnormen komen voor de velden. Ik kom in stadions waar de velden klein zijn, omdat er geen standaardafmetingen zijn waaraan je moet voldoen."

Het laatste fluitsignaal was een bevrijding.

"Dat gezegd zijnde, was ik ook niet tevreden met het tekort aan druk op de man in balbezit. We moesten ook iets vaker wat dapper zijn met de bal", legt Riemer de verbeterpunten van Anderlecht bloot.

"Al ben ik enorm trots op de reactie van mijn team in de tweede helft. Zelfs met z'n tienen gaven we nauwelijks kansen weg en verdedigden we erg goed."

"Je weet dat het een pittige strijd wordt om de punten vast te houden als je vroeg in de tweede helft met tien verder moet. Het laatste fluitsignaal was dan ook een bevrijding."

Volgt binnenkort ook "de bevrijding" van voetbalvelden die de Deen storen?