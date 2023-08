Olivier Philippaerts maakt indruk met 2e plek op Global Champions Trophy: "Zege mag dringend komen"

Met het team van Zweed Peder Fredricson op het hoogste schavotje, een dag later enkel Jessica Springsteen - de dochter van Bruce, die erg veel risico’s nam in de barrage - voor zich dulden.

Met goud en zilver heeft Olivier Philippaerts er een geweldig weekend opzitten op de prestigieuze competities in Londen. Daar bedankt hij zijn toppaarden Le Blue Diamond van ’t Ruytershof en H&M Miro voor.

"Het was zeker memorabel", reageert de Belg. "Ik voelde al een tijdje dat H&M Miro in topvorm was. Daarom heb ik hem de voorbije weken wat rust gegund. Ik wilde hem in Londen één keer testen met het uitzicht op de Europese Kampioenschappen."

Een (net geen) gouden zet van onze landgenoot. "De fysiek sterkste en ook meest frisse paarden doen het over het algemeen goed. En we hebben de keuze uit verschillende toppaarden die het hoogste niveau aankunnen. Dan is het mogelijk om vaak te roteren."