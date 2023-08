Belgisch eventingteam plaatst zich voor Parijs 2024

Op het EK eventing lagen twee olympische tickets klaar. Omdat de Britten, Duitsland, Ierland, Zweden en Zwitserland zich al op het WK geplaatst hadden - en omdat Frankrijk er sowieso bij is in Parijs - volstond een 7e of 8e plaats.

Daar slaagde het Belgische viertal met verve in. In de stoeterij van Haras du Pin legden ze beslag op de 7e plaats. Nederland (8e) greep het andere ticket.

Voor het eerst sinds 2012 zal Team Belgium weer met een eventingploeg aantreden op de Olympische Spelen.

De wedstrijden in Parijs vinden plaats in een feeëriek decor: het domein van het Kasteel van Versailles.

Ook de Belgische jumpingploeg zal er van de partij zijn.