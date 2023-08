BEKIJK: Lotte Kopecky doet jonge meisjes dromen: "Ik wil ook zoveel truien winnen"

Het is nog vroeg om van een Lotte Kopecky-effect te spreken, maar de kersverse wereldkampioene heeft duidelijk al een impact op de jeugd. Wij gingen langs bij de Sven Nys Academy, waar verschillende jonge rensters over hun grote voorbeeld vertelden. "Ik vind het leuk om haar over die bergen te zien fietsen", klinkt het bij een van de enthousiastelingen. Bekijk de reportage hieronder.