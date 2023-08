Engeland-ster Lauren James 2 wedstrijden geschorst na "moment van waanzin" op WK voetbal

Opeens ging het licht volledig uit.

Lauren James had het maandag met Engeland moeilijker dan verwacht tegen Nigeria. De zus van Chelsea-speler Reece James was in de groepsfase trefzeker voor haar land en voelde in de achtste finales ongetwijfeld de druk.

Toen het niet liep zoals verwacht ging ze vol op de rug van de Nigeriaanse Alozie staan. James kreeg na tussenkomst van de VAR rood en kent nu haar straf.

De aanvalster wordt door de FIFA geschorst voor 2 wedstrijden, waarmee ze nog goed weg komt. Ze mist al zeker de kwartfinale tegen Colombia en ook een eventuele halve finale. Als Engeland de finale haalt is James er dus wel terug bij.

James heeft zich overigens wel al geëxcuseerd voor haar rode kaart. Ze reageerde via X, het voormalige Twitter.