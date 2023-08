Voetbaltempel San Siro vanwege "cultureel belang" voorlopig gered van de sloopkogel: "Moeilijk dossier"

De sloop van San Siro, dat werd gebouwd in 1926, stond nochtans centraal in het initiële project voor een nieuw stadion dat Inter en Milan samen in de buurt wilden neerzetten.

"De commissie heeft op de zitting van 27 juli unaniem beslist dat het San Siro-stadion van cultureel belang is", schrijft de overheidsdienst in een persbericht.

Bij de fans is het stadion heilig, het is deel van de cultuur in Milaan.

Hoewel San Siro, een brutalistische kathedraal met 80.000 plaatsen, gerenoveerd werd voor het WK van 1990, voldoet het niet langer aan de hedendaagse behoeften van de twee Noord-Italiaanse clubs.

"Er zijn te weinig skyboxen en lounges die geld opbrengen", zegt Serie A-kenner Willem Haak. "Het is dus een financiële keuze."

"Maar bij de fans is het stadion heilig, het is deel van de cultuur in Milaan. Al beseffen de supporters ook wel dat ze willen blijven concurreren met ploegen zoals Juventus."



"Eerst leek het erop dat AC en Inter opnieuw een stadion zouden delen, maar dat is niet meer het plan. Dus zijn beide clubs de stad aan het verkennen. Concrete locaties zijn er nog niet."

"Er zijn heel veel partijen bij betrokken bij het dossier: de club, de stad en ook nog eens het juridische. De stad ziet het deel van zijn erfgoed dat niet mag verdwijnen, terwijl de clubs net in de buurt van San Siro een nieuw stadion willen bouwen."

Het is dus een moeilijk dossier dat nog even zal aanslepen. "Want in Italië duurt het sowieso al lang alvorens een beslissing wordt genomen", lacht Haak.

In 2026 zal de openingsceremonie voor de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo georganiseerd worden in San Siro.