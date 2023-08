"Buitenbeentje" Jan-Willem van Schip verdrijft demonen met WK-goud: "Vond het leven zo moeilijk"

Robbe Ghys en Lindsay De Vylder grepen in een doldwaze ploegkoers in de slotmeters naast de wereldtitel en zelfs een medaille. Maar waar er verliezers zijn, zijn er ook winnaars. Het goud was voor het Nederlandse duo, en voor een van hen was het een dubbele overwinning.

Strijd tegen het "anders zijn"

De 28-jarige Van Schip doelde daarmee op een interview op het EK baanwielrennen van vorig jaar. In het omnium tuimelde hij toen in extremis naast het podium, daarna reageerde hij ontredderd bij een Nederlandse journalist.



In tranen vertelde hij - het NOS-interview werd nooit uitgezonden - over zijn strijd tegen het "anders zijn". Over de moeilijke periode in zijn leven, over het meedogenloze peloton, en over de donkere gedachten.



"Als ik in een peloton rijd, schelden allemaal gasten me verrot omdat ik met een te smal stuur rijd. What the fuck? Ben je dan zelf onzeker? Ben je bang dat ik echt sneller ben? Het geeft zo veel gezeik. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk."