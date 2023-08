Toma Nikiforov (-100 kg) moet geblesseerd opgeven in herkansingen op Masters

Toma Nikiforov had zijn eerste kamp gewonnen van de Oezbeek Otabek Turaboev (IJF 32) in de golden score met ippon na een derde bestraffing voor zijn tegenstander. Aansluitend vloerde hij de Serviër Aleksandar Kukolj (IJF 24) met een armklem (ippon).

In de kwartfinales moest Nikiforov de mat op tegen de Georgische nummer 1 van de wereld Ilia Sulamanidze. Die won de kamp met ippon twintig seconden voor het einde van de reguliere tijd na een derde bestraffing voor Nikiforov, die niet meer voluit leek te kunnen gaan door een pijnlijke linkerarm. De Georgiër had daarvoor al een waza-ari gescoord.

Door het verlies werd Nikiforov verwezen naar de herkansingen. Daarin zou hij het opnemen tegen de Canadees Kyle Reyes (IJF 4), maar die kreeg een overwinning met ippon toegekend nadat Nikiforov had besloten zich terug te trekken.

Eind vorig jaar werd Nikiforov op de Masters in Jeruzalem vijfde. In 2015 was de Brusselaar goed voor brons op de Masters in het Marokkaanse Rabat.