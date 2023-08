Judoka Gabriella Willems staat minstens half jaar aan de kant met kruisbandblessure

Gabriella Willems (IJF 15) reageerde zaterdag na haar uitschakeling op de Masters judo in Boedapest uiterst teleurgesteld. De Luikse ging er in de eerste ronde meteen uit tegen de Hongaarse Szabina Gercsak (IJF 32).

Onze landgenote, die uitkomt in de categorie tot 70 kilogram, liet achteraf weten dat ze in de opwarming een blessure opliep. Na onderzoek blijkt het verdict niet mals: de 26-jarige Luikse scheurde haar voorste kruisband en staat maandenlang aan de kant.

"Ik heb mijn knie geblesseerd tijdens een trainingskamp in Spanje begin juli, vier maanden na mijn schouderoperatie", legde ze achteraf uit aan Belga. "Het was de kruisband in mijn rechterknie die geraakt was. Helaas verergerde die blessure tijdens de opwarming zaterdag."

"Het is al de tweede keer dat ik die kruisband scheur. Er valt niet veel meer te zeggen. Ik word zo snel mogelijk geopereerd", reageerde Willems ontgoocheld.

Na haar schouderoperatie maakte Willems haar rentree in maart. Vorig jaar in december werd ze nog vijfde op de Masters in Jeruzalem. "Het is een harde klap", zei haar coach Cédric Taymans.

"Gabriella is een geweldige meid die alles volgens het boekje doet. Bovendien is ze net terug van een schouderoperatie. Dit verdient ze niet. Helaas betekent dit dat ze minstens zes maanden out zal zijn. We hopen haar weer in topvorm te zien voor het EK in Zagreb in april 2024."