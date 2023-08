Megan Rapinoe na gemiste penalty en uitschakeling op WK: "Dit lijkt wel een slechte grap"

De Verenigde Staten konden het hele WK niet echt overtuigen. De Amerikaanse gouden generatie had de groepsfase met Vietnam, Nederland en Portugal al bibberend overleefd en strandde in de 1/8e finales na strafschoppen tegen Zweden.

De vroegste WK-exit voor viervoudig wereldkampioen VS is meteen ook de laatste match op het hoogste niveau van Megan Rapinoe. Tot overmaat van ramp miste ze zelf een belangrijke strafschop in de reeks tegen Zweden.

"Dit lijkt wel een slechte grap", zei Rapinoe met de tranen in haar ogen. "Voor mij persoonlijk is het als een slechte film dat ik die penalty mis. Dit is de keerzijde van deze prachtige sport, voetbal kan zo wreed zijn."

Rapinoe, die op dit WK enkel als invalster in actie kwam, was jarenlang het gezicht van de succesvolle Amerikaanse ploeg. "Het is triest, dit is het einde. Maar ik blijf dankbaar voor de mooie momenten. Spelen met deze ploeg en voor mijn land, is altijd een eer geweest."

Rapinoe zal niet enkel voor haar voetbalkwaliteiten herinnerd worden, ook voor haar uitgesproken persoonlijkheid en haar rol in het maatschappelijke debat. "Weten dat ik mijn talent gebruikt heb om het leven van anderen te veranderen. Dat is het belangrijkste voor mij."