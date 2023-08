Espargaro neemt WK-leider Bagnaia te grazen in slotronde MotoGP Silverstone

De sprintrace was voor WK-leider Bagnaia op een ontgoocheling uitgedraaid, maar in de Grand Prix wilde de Italiaan orde op zaken stellen. Hij rukte in geen tijd op naar de leiding.

Zijn dichtste rivaal Marco Bezzecchi probeerde in het spoor van zijn landgenoot te blijven, maar nam daarbij te veel risico's. In bocht 15 ging de Italiaan onderuit, waardoor hij kostbare punten verspeelde in de titelstrijd.

Ook Bagnaia wist dat hij een gouden zaak kon doen, maar hij werd op de hielen gezeten door Aleix Espargaro. Ook Maverick Vinales en Brad Binder aasden nog op de overwinning.

In de slotronde raakte Espargaro dan toch voorbij Bagnaia, goed voor zijn tweede overwinning ooit in de koningsklasse. Binder moest vrede nemen met de derde plek.

Bagnaia, die rivaal Bezzecchi 9 punten dichter zag komen in de sprintrace, loopt met zijn 2e stek weer 20 punten uit. Jorge Martin springt over Bezzecchi naar de 2e plek in het WK-klassement.