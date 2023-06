Bagnaia triomfeert in Grote Prijs van Nederland en bouwt WK-voorsprong uit in MotoGP

Net voor de zomerbreak heeft Francesco Bagnaia (Ducati) zijn voorsprong in de MotoGP nog wat verstevigd. Net als vorig jaar was de Italiaan de beste in de Grote Prijs van Nederland. Marco Bezzecchi (Ducati) en de Spanjaard Aleix Espargaró (Aprilia) mochten mee op het podium in Assen.