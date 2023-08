Afscheid in schoonheid? Harry Kane scoort 4 keer in oefenmatch en bedankt de 56.331 fans

Harry Kane heeft nog een contract van een jaar bij Tottenham en zou dus in principe gratis weg kunnen volgende zomer. Bayern München zou een laatste bod van 100 miljoen euro gedaan hebben op de 30-jarige aanvoerder van Tottenham, maar witte rook is er nog niet.



Voor meer dan 50.000 toeschouwers in het stadion van Tottenham was Kane alvast alomtegenwoordig.Hij scoorde 4 keer in de 5-1-zege tegen Shachtar Donjetsk en kreeg een staande ovatie bij zijn applauswissel.

Na de wedstrijd nam hij ruim de tijd om de fans van Tottenham te bedanken, wat de speculaties over een nakend afscheid nog voedt. "We willen dat je blijft", riep een groot deel van de fans naar Kane.



"Je zag vandaag dat Harry helemaal aan boord is", probeerde Tottenham-coach Ange Postecoglou die geruchten de kop in te drukken."Ik weet niet wat er in zijn gedachten speelt. We zullen de problemen oplossen als ze zich stellen.Voorlopig is Harry nog een speler van Tottenham."