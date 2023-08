WK in gevaar? Jonathan Borlée valt geblesseerd uit in Bern, Vanderbemden is er snelste Tornado

Robin Vanderbemden is vrijdag vijfde geworden op de 400 meter bij de World Athletics Continental Tour in het Zwitserse Bern. Hij was er de beste van liefst vijf Belgian Tornados.

Vanderbemden klokte 45"69 en kwam zo tot op vier honderdsten van zijn persoonlijk record. Dylan Borlée was de tweede Belg in 45"76, Belgisch kampioen Alexander Doom de derde landgenoot in 46"24. Florent Mabille klokte 46"37.

Jonathan Borlée viel op het nummer opnieuw geblesseerd uit en bereikte de finish niet. De ernst van de blessure moet nog blijken, maar op twee weken van het WK in Boedapest betekent het alvast geen goed nieuws.

Er waren eerder al bedenkingen bij de WK-selectie van Jonathan Borlée, die de laatste tijd blijft sukkelen met blessures en met 46"31 pas over de achtste Belgische jaartijd beschikt.

Op de 400 meter horden in Bern bleef Julien Watrin steken op een zesde plaats in 49"93. Zijn nationale record staat op 48"66, zijn seizoensbeste op 49"45.