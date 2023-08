Noa Lang geniet na winning goal en port Feyenoord-fans: "Uitfluiten? Omdat ze stiekem bang zijn"

"Dat hoort erbij, ik geniet er ook van. Dat is toch mooi? Kom een keer in mijn schoenen staan en dan zie je wat ik bedoel. Als je tijdens een uitwedstrijd wordt uitgefloten, is dat toch fantastisch?"

Met een intikker schonk ex-Bruggeling Noa Lang bij zijn debuut zijn nieuwe club PSV meteen een trofee. "Dat is wel mooi. Het warme welkom in de Kuip (het stadion van Feyenoord, red.) was ook mooi", glimlachte hij voor de camera van ESPN.

Lang toonde zich erg bedrijvig in de Kuip en zorgde samen met verdediger Jordan Teze voor het meeste gevaar.



"In de eerste helft was er ook een momentje dat ik had kunnen scoren. Ik probeer daarmee aan de slag te gaan en beetje bij beetje een completere speler te worden. Ik moet rendement hebben."



Van plankenkoorts bleek er geen sprake bij Lang, die zoals gewoonlijk vol zelfvertrouwen op het veld stond. "Of ik ook onzeker kan zijn? Ik denk dat iedereen dat wel heeft."



"Dat is logisch toch? Ik ben ook maar een mens. Ik heb een grote bek, maar ook een klein hart. Maar op het veld ben ik iemand met zelfvertrouwen. Voetballen is iets waar ik goed in ben, dus dan is er toch geen reden om bang te zijn?"