Imke Courtois na groepsfase WK: "Debutant Marokko is revelatie, VS konden nog niet overtuigen"

Wie op voorhand had gedacht zomaar de twee overlevers van elke WK-poule te kunnen aanduiden, zal wel enkele verkeerde voorspellingen hebben gedaan. Ook Imke Courtois werd meermaals verrast tijdens de groepsfase.

"In het vrouwenvoetbal heb je soms het gevoel dat het voorspelbaar is en dat altijd dezelfde landen doorstoten", vertelt ze. "Maar dat was nu niet het geval. Gisteren vloog Duitsland er nog uit. Het was 28 jaar geleden dat ze een match in de groepsfase hadden verloren."

"Ook de uitschakelingen van Brazilië en olympisch kampioen Canada mogen we bij de verrassingen rekenen. Het is ook fijn om te zien dat sommige landen de aansluiting vinden bij de toplanden."

Debutant Marokko is voor Imke Courtois dé revelatie van de groepsfase. "Ze hadden hun openingswedstrijd verloren met 6-0 tegen Duitsland. Toen dacht je al dat ze blij zouden zijn met een puntje op hun eerste WK. Maar ze stoten alsnog door. De blijdschap op het veld was tof om te zien."

"Ook Colombia had ik niet in de achtste finales verwacht, maar ze hebben mooie dingen laten zien. Ook Zuid-Afrika deed het goed. Het valt te vergelijken met het WK bij de mannen, waar de Afrikaanse landen ook sterk waren. De aansluiting bij de top is een positieve evolutie voor het vrouwenvoetbal."