Makelaar Stijn Francis over Saudische transferstorm: " Zorgt voor Far West-toestanden"

Een nieuwe dag, een nieuw aantal toptransfers richting de Saudische voetbalcompetitie. De stroom aan grote voetbalnamen die richting Saudi-Arabië trekt, is nauwelijks te volgen. De enige rode draad: er is heel veel geld mee gemoeid. De impact op de voetbalwereld is groot, schetst spelersmakelaar Stijn Francis.

Impact op de wereldwijde voetbalwereld

Alleen al dinsdag werden de toptransfers van Sadio Mané (Bayern München) en Fabinho (Liverpool) richting Saudi-Arabië geofficialiseerd. De lijst van topspelers die eerder deze zomer al naar Saudi-Arabië trokken, is simpelweg te lang om hier neer te schrijven.

De impact op de wereldwijde voetbalwereld - en dan vooral op de Europese markt, waar de meeste topspelers te vinden zijn - is groot.

"De voetbalwereld is een beetje verrast", geeft spelersmakelaar Stijn Francis toe. "Drie maanden geleden keek ik nog anders naar de transfers naar Saudi-Arabië, maar ondertussen zijn er zoveel spelers vertrokken en zijn de bedragen zo hoog, dat je de impact niet kan onderschatten."

Wat er nu gebeurt, drijft de prijzen onnatuurlijk op. Makelaar Stijn Francis

"In het Europese voetbal komt er plots enorm veel geld binnen, waardoor ik verwacht dat de Europese markt actiever zal worden. De transferbedragen zullen stijgen." "Wat er nu gebeurt, drijft de prijzen onnatuurlijk op. Als het waar is dat er bijvoorbeeld 150 miljoen euro betaald zou worden voor Victor Osimhen... dat zie ik geen enkele Europese club betalen voor de spits. Dat geld komt dan vrij in Europa."

"En het is erg om te zeggen, maar iedereen in de voetbalwereld profiteert daarvan."

Far West-toestanden

Waar geld te verdienen valt, neemt de nervositeit toe en duiken steeds meer gegadigden op. Niet altijd mensen met even goede bedoelingen.

"Ik voel eenzelfde soort goudzoekerskoorts als toen China opeens heel veel spelers kwam halen in Europa"omschrijft Stijn Francis de veranderende sfeer in de makelaarswereld.

"Iedereen spreekt zijn connecties aan en biedt zich aan om spelers naar Saudi-Arabië te loodsen."

"De transferwereld wordt op zo een moment een soort Far West." "Er zitten altijd lokale makelaars tussen. Dat was in China niet anders. Er wordt met enorme bedragen gegoogeld, soms zelfs zonder dat duidelijk is of er effectief een club achter een voorstel zit."

"Het is op zo een moment moeilijk in te schatten wie ernstig te nemen valt en wie niet." Zijn eigen makelaarskantoor krijgt volgens Francis elke dag voorstellen vanuit de hoek van het Midden-Oosten. "Soms waar een club achter zit. Soms van een tussenpersoon van een tussenpersoon. Wat doe je daar dan mee?"

Hoe lang blijft dit duren?

Hoe Saudi-Arabië momenteel spelers uit de Europese topcompetities met veel geld verleidt, doet sterk denken aan wat de Chinese clubs deden rond 2017 en 2018.

"De vergelijking met China gaat zeker op", vindt Stijn Francis. De onbekende factor is voor hem vooral hoe lang die aanpak blijft duren.

"Ik ben geen politieke wetenschapper, maar deze aanpak lijkt me wel politiek gestuurd. In China is het opeens opgehouden. Ik kan me niet of voorstellen dat een land 7 of 10 jaar dat soort bedragen kan blijven betalen. Saudi-Arabië is natuurlijk bijzonder rijk anderzijds."

Topspelers van Genk, Club Brugge of Anderlecht kunnen niet dezelfde bedragen opstrijken. Makelaar Stijn Francis

De onzekerheid over hoe lang de Saudische voetbalschat voor het grijpen zal blijven voor voetballers, werkt de inflatie aan transfers naar de Saudische competitie in de hand, volgens makelaar Stijn Francis (foto onder).

"Spelers en makelaars denken dat ze er nu van moeten profiteren", merkt hij.

Al liggen de oliedollars niet op iedereen te wachten. "Het gaat over spelers met een specifiek profiel. Internationale topspelers uit de grote vijf competities, die al iets bewezen hebben en spelers die naar het einde van hun carrière gaan."

"Topspelers van bijvoorbeeld Genk, Club Brugge of Anderlecht kunnen niet dezelfde bedragen opstrijken."

Moreel kompas

Saudi-Arabië is vanuit Westers perspectief een erg omstreden land. Vooral omwille van zijn omgang met mensenrechten. Of het moreel verantwoord is om naar Saudi-Arabië te trekken, vindt Stijn Francis een verantwoordelijkheid van elke voetballer apart. "Iedereen moet zelf een afweging maken. Ik heb het altijd wat moeilijk met de kritiek op spelers die het wel doen. Voetballers hebben ook enorme opofferingen gedaan in hun leven". "Als ze dat willen verzilveren - ook al zijn dat landen met praktijken waar wij niet achter staan - dan is het aan elke voetballer apart om zich te verzoenen met zijn keuzes." Op sportief vlak zou ik tegen spelers jonger dan 28 jaar en/of spelers die nog sportieve stappen willen zetten zoals voor de nationale ploeg spelen of schitteren in de Europese competities zoals de Champions League zeggen: blijf er weg." "Puur sportief kan niemand mij overtuigen dat Saudi-Arabië de beste stap is."

Puur sportief kan niemand mij overtuigen dat Saudi-Arabië de beste stap is. Makelaar Stijn Francis

Transfermarkt in Saudi-Arabië open tot 20 september