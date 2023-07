Rani Rosius telt af: "Mijn trainer en ik denken dat WK in orde komt, maar dokter moet dat ook zeggen"

Eind juni op de Europese Spelen in Krakau liep Rosius een spierscheuring van 7 centimeter op in haar hamstring. Een race tegen de klok voor het WK, van 19 tot 27 augustus in Boedapest. De reeksen van de 100 meter zijn op 20 augustus.



Vijf weken geen competitie klonk het begin juli. Hoe staat het vandaag? "Ik mag vanaf morgen (vandaag, red) weer aan 100 procent lopen. We zullen zien wat dat geeft."



"De volgende controle bij de dokter is woensdag. Dan zullen we weten wanneer ik echt weer op wedstrijdniveau mag lopen."



De 23-jarige atlete klinkt optimistisch: "Mijn trainer en ik zeggen dat het WK in orde komt, maar de dokter moet ook nog zeggen dat het kan. Normaal gezien is 2 maanden genoeg voor een scheur van 7 centimeter."



"Het WK wordt dan wel de eerste wedstrijd die ik weer zal lopen. Dat zal wel een heel vreemd gevoel zijn, want ik ben nog nooit geblesseerd geweest."