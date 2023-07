Dag 2 BK atletiek: Nkansa is sneller dan Gevaert, Thiam en Vidts nemen geen risico's

Op de tweede dag van het BK atletiek in Brugge is voor het eerst een vrouw onder de tijd van Kim Gevaert gedoken op de 100m. 11"03 zou Delphine Nkansa (21) een nieuw BR opgeleverd hebben, maar er stond in West-Vlaanderen te veel rugwind.

Nkansa sneller dan Gevaert op de 100m

Kim Gevaert werd in haar indrukwekkende carrière liefst 11 keer Belgisch kampioene op de 100m. Haar Belgisch record van 11"04, dat ze liep in 2006, werd vandaag bijna van de tabellen gelopen door Delphine Nkansa. De Europese beloftekampioene op de 200m liep in Brugge 11"03, maar deed dat met veel te veel rugwind voor een homologeerbare prestatie. Er stond vandaag een rugwind van liefst 5,2 meter per seconde, terwijl maximaal 2,0 meter is toegestaan voor legale prestaties. Nkansa had geen concurrentie van Rani Rosius, die geblesseerd is. Ze was achteraf in de wolken met haar titel op de 100m. "Ik weet ook wel dat het met die wind weinig voorstelt, maar het is toch goed voor het vertrouwen om zo snel te lopen. Dat had ik niet verwacht, omdat ik nog niet hersteld ben van het EK voor beloften." "Ik heb trouwens al een paar keer met Kim Gevaert gesproken. Ze is heel sympathiek en moedigt mij aan. Op een dag hoop ik haar tijden te verbeteren zonder te veel rugwind nodig te hebben."

Crestan wint 800 meter van Europees topniveau

Op de 800m bij de mannen ging de Belgische titel naar Elliot Crestan, die uitpakte met een ferme slotversnelling. Zijn winnende chrono van 1'46"90 is hoopgevend voor het WK. "Door een hamstringblessure heb ik nog maar één snelheidstraining kunnen doen, en toch is mijn eindspurt alweer present. De drie weken die nog resten tot het WK heb ik echt wel nodig, maar ze kunnen volgens mij volstaan om mijn topvorm te bereiken", zei Crestan.

Doom maakt indruk in de regen

Alexander Doom heeft zondag in Brugge zijn nationale titel op de 400 meter verlengd. Ondanks felle regen klokte hij een aardige 45"83. De drie broers Borlée stuurden hun kat naar het BK, net als hun trainingsmaatje Jonathan Sacoor. Doom, die vorige week zijn persoonlijk record nog op 45"28 bracht, haalde het voor Florent Mabille (46"34) en Robin Vanderbemden (46"53). "Gezien de omstandigheden is dit goed", besefte Doom na afloop. "Christian Iguacel vertrok als een raket, en dat hielp mij wel, want zo had ik een mikpunt. Zaterdag in de reeksen had ik geen goed gevoel, maar vandaag voelde het veel beter. Dit geeft weer wat extra vertrouwen richting WK. En ik denk ook dat ik nu zeker mag zijn van individuele deelname."

Laus pakt eerste titel op de 800m

Bij haar eerste deelname aan de 800m heeft Camille Laus meteen ook de Belgische titel gepakt. Ze won in 2'05"35, een chrono die naar alle waarschijnlijkheid niet zal volstaan voor WK-kwalificatie. Het persoonlijk record van Laus, die pas dit jaar overstapte van 400 naar 800 meter, staat sinds kort op 2'01"35. De felle wind in Brugge maakte het onmogelijk om bij die tijd in de buurt te komen. "De chrono is niet goed, en toch ben ik tevreden", zei Laus na afloop."In dit weer was er niet meer mogelijk. Ik heb voor de eerste keer een 800 meter van de kop af gecontroleerd, en dat is een goede leerschool." "Winnen was hier het belangrijkste en dat is gelukt. In de opwarming voelde ik mij toch wat vermoeid, want het was de eerste keer dat ik de 800 meter twee dagen na elkaar liep, dus ik was benieuwd wat het zou geven."

Thiam en Vidts nemen geen risico's

Zevenkampster Nafi Thiam en Noor Vidts hebben allebei forfait gegeven voor de finale van de 100m horden. In de reeksen had Vidts met 13"42, 25 honderdsten boven haar persoonlijk record, nog de derde tijd neergezet. Thiam was zesde in 13"66, 45 honderdsten boven haar persoonlijk record. In de finale verschalkte de 21-jarige Yanla Ndjip-Nyemeck de ervaren Anne Zagré met 13"09 versus 13"13. Beiden komen tekort voor een WK-selectie.