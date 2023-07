Nafi Thiam schrijft de nationale speerwerptitel op haar naam

Milanov sprokkelt belangrijke punten voor het WK

Philip Milanov (32) heeft het discuswerpen gewonnen in zijn thuisstad. Het bleef bij een relatief bescheiden 64,14 meter, maar toch kan de Bruggeling op beide oren slapen over zijn WK-selectie.

De natte werpcirkel in Brugge speelde niet in het voordeel van Milanov, die niet in de buurt kwam van zijn seizoensbeste van 66,54m. Zijn nationale record staat al zeven jaar op 67,26m.

De rechtstreekse limiet voor het WK atletiek eind augustus staat op 67,00m, maar Milanov kan niet meer naast zijn selectie grijpen via de World Ranking. Daar is hij 22e, terwijl Belgian Athletics top 36 vereist. De selectieperiode eindigt zondagavond.

"Ik was niet helemaal fris door zware trainingen", zei Milanov na afloop. "En dan was er nog de ruwe en natte werpcirkel die het lastig maakte."

Op het WK in Boedapest mikt Milanov op de finale. "En dat lijkt me zeker haalbaar, want in de kwalificaties moet je vooral in de eerste drie worpen een goede afstand kunnen neerzetten, en dat is mij dit seizoen al bijna elke wedstrijd gelukt."