What's in a name? Kogelstootster Nafy Thiam pakt goud en BR op Europees Jeugd Olympisch Festival

Op het Europees Jeugd Olympisch Festival in het Sloveense Maribor vindt momenteel een soort olympisch jeugdtoernooi plaats.



Daarin wordt ons land onder meer vertegenwoordigd door Nafy Thiam. Een talentvolle kogelstootster die bijna exact dezelfde naam draagt als de meest succesvolle meerkampster uit onze atletiekgeschiedenis.



Net zoals Nafi, heeft de 15-jarige Nafy Senegalese roots. Het maakt de vergelijking tussen beide atleten alleen maar sterker.



Toch eist Nafy in Slovenië de aandacht niet alleen op door haar naam. Ook haar prestaties zijn namelijk van de bovenste plank.



Zo verpulverde ze in de finale van het kogelstoten het Belgisch record U18 met een indrukwekkende worp van 17m44. Een krachttoer die meteen ook goed was voor de eerste Belgische gouden medaille.



Het vier jaar oude Belgisch record U18 van Myrthe Van Der Borght, dat op 16m19 stond, werd zo helemaal van de tabellen geveegd.